كشفت جامعة حائل ممثله بعمادة الدراسات العليا أمس، عن فتح باب القبول ‏لبرامج الدراسات العليا “الدبلوم العالي والماجستير” للعام الجامعي 1445هـ، والذي يستمر لمدة أسبوعين .‏

و تقدم الجامعة برامج “الماجستير” التنفيذية المدفوعة في عددٍ من كلياتها منها: كلية إدارة الأعمال، وكلية التمريض، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الصحة العامة، وكلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وهي برامج تعتمد على الدراسة في نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً ويستمر لمدة أسبوعين وذلك من خلال الموقع.