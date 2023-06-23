قامت صحيفة “tijd” البلجيكية، المتخصّصة في الاقتصاد والشؤون المالية، بنشر تقريرًا مطولاً بعنوان “السعودية.. ولادة قوة عظمى”.

ويتناول التقرير الذي نشرته الصحيفة، القوة المتزايدة للمملكة ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في النظام العالمي على جميع الأصعدة، من الرياضة والألعاب، حتى شركات الطيران والاقتصاد.

وأفاد التقرير بأن الحركة والبناء في مختلف مدن المملكة يعيدان للعالم صورة نيويورك في بدايات إنشائها، حيث المباني الشاهقة وانتشار السقالات وأعمال البناء في كل مكان والطموح العالي للسكان.

كما أكد أيضًا أن الأخبار السعودية تحتل مكانتها في جميع وسائل الإعلام العالمية بشكلٍ مستمرٍ في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة، مع وجود أسماء لاعبين عالميين في أنديتها.

وسلطت الصحيفة البلجيكية أيضًا الضوء على القوة السعودية في مجال رياضة الجولف والاستحواذ على نادي نيوكاسل وشركات الألعاب الإلكترونية في أمريكا والصين والسويد وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق شركة طيران لمنافسة أقوى شركات الطيران في العالم وانضمامها إلى شركات تصنيع السيارات الفاخرة، مثل أستون مارتن والسيارات الكهربائية.

وتوجهت الصحيفة في حديثها إلى جذب المملكة والصين نجوم كرة القدم، حيث قامت بكين باستقطاب أسماء كبيرة لإنشاء دوري عالمي من الصفر قبل سنوات.

ولكنها أكدت أن المقارنة بين البلدين غير موضعها، إذ يتمتع السعوديون بشغف كبير لكرة القدم، ويملكون فرقاً قوية وتحتل بعضها مراكز متقدمة في قارة آسيا، بالمقابل يظهر اهتمام الشعب الصيني بكرة القدم أقل من السعوديين.

وأشار التقرير إلى أن الدوري السعودي يمكن أن يصبح أحد أهم الدوريات الكبرى في آسيا، كما يمكن أن يحقّق شعبية في قارات أخرى.

والجدير بالذكر أن التقرير يلقي الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في إطار رؤية سمو ولي العهد؛ لتعزيز دورها في النظام العالمي وتحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، وتحولها إلى قوة عظمى جديدة في العالم، مختتمة تقريرها بقول “إنها ولادة في الوقت الحقيقي لقوة عظمى جديدة”.