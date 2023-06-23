صُدر أمر ملكي من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله قبل 10 سنوات في مثل هذا اليوم 23 من يونيو من العام 2013م، كان بمثابة الأمر الفارق ودليلاً واضحاً على النظرة المستقبلية الثاقبة والقيادة الحكيمة.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قراراً بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، وذلك للحد من تأثر الأسهم بالصدمات العالمية، ولجذب الاستثمارات والقطاع المالي الأكثر استفادة.

‏وبعد إصدار الأمر الملكي جاء تنفيذه بداية من يوم السبت 20 شعبان 1434 الموافق 29 يونيو الجاري.