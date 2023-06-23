صُدر أمر ملكي من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله قبل 10 سنوات في مثل هذا اليوم 23 من يونيو من العام 2013م، كان بمثابة الأمر الفارق ودليلاً واضحاً على النظرة المستقبلية الثاقبة والقيادة الحكيمة.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قراراً بتغيير موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، وذلك للحد من تأثر الأسهم بالصدمات العالمية، ولجذب الاستثمارات والقطاع المالي الأكثر استفادة.
وبعد إصدار الأمر الملكي جاء تنفيذه بداية من يوم السبت 20 شعبان 1434 الموافق 29 يونيو الجاري.
اللهم ارحمه رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته واجعل قبره روضة من رياض الجنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.
اللهمّ اّنس أبو متعب في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. .
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.
اللهمّ اّنس أبو متعب في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً.
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. .
اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.
اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.
رحمه الله رحمتا واسعه