كشف مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج محمد البسامي ملامح الخطط الأمنية خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح البسامي أن الخطط الأمنية تضمنت عدة محاور منها: رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

كما تضمنت تكثيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع جريمة ومكافحة النشل وأي ظواهر أمنية تؤثر على أمن الحجاج سواء في المنطقة المركزية أو المشاعر المقدسة أو مكة المكرمة ككل .

ولفت البسامي إلى أنه تم ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج كما تم ضبط 5 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مكة المكرمة، موضحاً أنه تم تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لضيوف الرحمن من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام .

فيديو | مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج محمد البسامي: تم ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/Cabl4XRXMt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

يديو | مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج محمد البسامي: تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لضيوف الرحمن من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/yD9q0jBYDm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023