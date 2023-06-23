حدد نادي الهلال الراتب الذي سوف يخصصه للاعب نادي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، في حال وافق الأخير على الانضمام لصفوف الفريق.

وأبدى نادي الهلال استعداده لـتقديم 40 مليون باوند كراتب سنوي لـصالح بيرناردو سيلفا، وفقا لـ”CBS”.

وسيكون هناك إضافات أخرى على هذا الراتب، ولكن هذا المبلغ يعتبر راتب سنوي ثابت بدون احتساب الإضافات.