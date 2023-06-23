حدد نادي الهلال الراتب الذي سوف يخصصه للاعب نادي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، في حال وافق الأخير على الانضمام لصفوف الفريق.
وأبدى نادي الهلال استعداده لـتقديم 40 مليون باوند كراتب سنوي لـصالح بيرناردو سيلفا، وفقا لـ”CBS”.
وسيكون هناك إضافات أخرى على هذا الراتب، ولكن هذا المبلغ يعتبر راتب سنوي ثابت بدون احتساب الإضافات.
لا ان شاء الله يجي وبعدين باقي صغير وفنان ومهاري مره ميسي ماحد يبغاه واحسن انه راح انتر ميامي الأمريكي انا ماابغاه مره اليهودي المسيحي يكره العرب مره والعرب يكرهونه عشان يتبرع لإسرائيل برضه ويدعمهم اليهودي ماحد يبغاه مره رونالدو احسن منه بكثير يتبرع لفلسطين ويدعمهم برضه لو بس ماراح للنصر كنت اشوفه احسن لاعب من يوم في مدريد لكن الله يهديه بس
لاتكون زي سحبت ميسي