وجه قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة توجيهات إلى الحجاج، وذلك بالتزامن مع موسم الحج لهذا اليوم.

وحث قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، الحجاج على التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة .

كما حث الحجاج على تجنب افتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.