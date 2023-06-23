أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لن يتم السماح للحجاج بالسكن دون توفير اشتراطات السلامة.
وقال مدير عام الدفاع المدني المكلف، حمود الفرجن أنه لن يسمح لأي جهة إسكان الحجاج في سكن لا تتوافر بها اشتراطات السلامة.
وأكد أن المديرية تقوم بعمل جولات تفتيشية للتأكد من توافر هذه المتطلبات سواء بما يتعلق بالعاصمة المقدسة أو المشاعر المقدسة.
فيديو | مدير عام الدفاع المدني المكلف حمود الفرج: لا يسمح لأي جهة إسكان الحجاج في جهة لا تتوافر بها اشتراطات السلامة #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/5zmT9op5PR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023
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