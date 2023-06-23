يعتبر الدينامو من أهم مكونات السيارة التي تساعدها علي العمل بشكل مثالي ، ولتفادي أي أعطال بـ الدينامو يجب التعرف على العلامات التي تدل على ذلك وهي :

1- ضعف الإضاءة

ضعف الإضاءة وضعف فتح وغلق النوافذ الكهربائية يدل على وجود عطل بـ الدينامو ، وذلك يدل على عدم وصول القوة الكهربائية الأزمة لتشغيلهم بشكل مثالي من الدينامو .

2- إضاءة لمبة الأعطال ” البطارية”

إذا تم تشغيل السيارة وتم ظهور لمبة البطارية باللوحة العدادات فهذا يدل على وجود عطل بـ الدينامو ، لأنه من الطبيعي أنه عد تشغيل السيارة تطفئ لمبة البطارية على الفور .

3- ضعف البطارية

أبرز المؤشرات التي تدل علي وجود تلف بـ الدينامو هو عدم قدرة البطارية على تشغيل السيارة بالصباح، وبالتالي ذلك يدل على إيصال الطاقة الكهربائية الأزمة للبطارية من أجل عملية تشغيل محرك السيارة .

4- صدور رائحة احتراق

عند سماع صوت من الـ دينامو أو عند شم رائحة احتراق ناتجة من الدينامو ، فذلك يدل على وجود تلف بـ الدينامو ، أو على احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة الزائدة.