كشفت المديرية العامة للجوازات عن استعداداتها لموسم الحج لهذا العام، وما تعتزم فعله في الأعوام المقبلة.

وقال نائب مدير الجوازات، اللواء صالح المربع، إن مبادرة طريق مكة حظيت باهتمام القيادة وستتوسع في الأعوام المقبلة.

وأكد أن المديرية تعمل على التوسع في تطبيق مبادرة طريق مكة في الدول العربية والإسلامية متى ما توفرت الضوابط والشروط، مضيفا أنهم متواجدون على مداخل المشاعر المقدسة لتطبيق الأنظمة والعقوبات على مخالفي نقل الحجاج دون تصريح.

ولفت إلى أن المنافذ مجهزة بكوادر بشرية متحدثة بعدة لغات لخدمة ضيوف الرحمن، مضيفا أنهم متواجدون على مداخل المشاعر المقدسة لتطبيق الأنظمة والعقوبات على مخالفي نقل الحجاج دون تصريح.

وأكد أن المنافذ جهزت بأجهزة كشف الوثائق المزورة بكل إحترافية ودقة للمحافظة على أمن الحج والحجاج.

فيديو | نائب مدير عام الجوازات د.صالح المربع: جهزت المنافذ بأجهزة كشف الوثائق المزورة بكل إحترافية ودقة للمحافظة على أمن الحج والحجاج#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/ELlySzQCed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

فيديو | نائب مدير الجوازات اللواء صالح المربع: نسعى للتوسع في تطبيق مبادرة طريق مكة في الدول العربية والإسلامية متى ما توفرت الضوابط والشروط#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/CLENPLku5s — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

فيديو | نائب مدير عام الجوازات د.صالح المربع: مبادرة طريق مكة حظيت باهتمام القيادة وستتوسع في الأعوام المقبلة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/OGMU9mTnWj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

فيديو | نائب مدير عام الجوازات د.صالح المربع: المنافذ مجهزة بكوادر بشرية متحدثة بعدة لغات لخدمة ضيوف الرحمن #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/aUxqK5P0qa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023