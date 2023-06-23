لقيت طفلة صغيرة حتفها أثناء محاولتها إنقاذ شقيقها الصغير من الموت غرقا، في محافظة أسيوط بصعيد مصر.

ووقعت الحادثة المأساوية عندما سقط الصغير ذو الـ 4 أعوام في ترعة الإبراهيمية، لتسارع شقيقته التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها محاولة إنقاذه، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وذلك قبل إيداعهما تحت تصرف جهات التحقيق لحين استخراج تصاريح الدفن اللازمة لهما.