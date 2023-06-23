عدد الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، المقومات التي تساعد المملكة على استضافة إكسبو 2030 في الرياض.

وذكر أن المملكة تتميز باستقرارها السيادي وكبر حجم اقتصادها والاستثمارات التي بها، وما تمثله من عمق حضاري وإسلامي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

وأكد أن المملكة تملك مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أن استضافة الرياض لهذا الحدث سيحقق ما تهدف له رؤية المملكة 2030 وكذلك تحقيق ما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح الرياض ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم.

ونوه بأن استضافة دبي للمعرض ساهم في توفير الكثير من الوظائف وجلب المزيد من السياح، وتحقيق11 مليار دولار في الناتج المحلي لدبي.