مازالت حادثة غواصة “تيتان” المنكوبة التي انفجرت في أعماق المحيط الأطلسي ومصرع ضحاياها الخمس يثير تعاطفا على مستوى العالم.

وعلقت عائلة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ أحد ضحايا الغواصة، على فقدانه، وصفت الراحل بأنه “أسطورة حية”.

وأضافت العائلة المكلومة أن هاميش كان زوجا محبا، وأبا مخلصا لابنيه اللذين أحبهما بشدة.

وأكدت العائلة في بيان أن الراحل كان قائداً عظيماً ومصدر إلهام ودعم لكل من يعمل معه، ووصفوه بـ”الأسطورة الحية”.

كما أشارت إلى أنه كان يحب المغامرة والاستكشاف ضمن أي ظروف، حيث عاش حياته من أجل عائلته وأعماله ولطالما كان يفكر بالمغامرة التالية.

وتابعت أن ما حققه في حياته كان رائعا، مشيرة إلى أن عزاءها البسيط من هذه المأساة بأنها فقدته وهو يفعل ما يحبه.