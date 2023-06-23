وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحذيرا من الحج بلا تصريح.

وقال عواد العنزي، وكيل الوزارة، إن كثير من الناس يعتقدون أن الحج بلا تصريح يعد مخالفة فقط، ولا يعلمون أن فعل ذلك يعد محرما شرعا، وذلك وفقا لما ذكره قناة الإخبارية.

وأكد أن طاعة ولي الأمر واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز الطاعة، لذا فلا يصح مخالفة الأنظمة التي وضعت لسلامة الحجاج.