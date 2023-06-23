أكدت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الشباب أعلنت تمسكها ببقاء المدافع الدولي حسان تمبكتي ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة ترفض فكرة التفريط في خدماته، حيث تقرر أن يغادر اللاعب مع ناديه للمعسكر الإعدادي الأسبوع المقبل.

وارتبط حسان تمبكتي بالانتقال إلى نادي الاتحاد أو الهلال، خلال هذا الصيف، في ظل رغبة الناديان بالتعاقد مع اللاعب بعد تألقه مع الشباب الموسم الماضي.

يذكر أن المدافع تمبكتي يرتبط بعقد مع نادي الشباب السعودي حتى يونيو 2027، بعدما قام بتمديده في يناير من العام الجاري.