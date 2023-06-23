كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية د. نزار باهبري عن الأطعمة والمشروبات التي تفيد الحجاج خلال أداء مناسك الحج.
وقال باهبري أن الفواجه والخضروات من الأطعمة الجيدة المفيدة للقولون والتي تمد الجسم بالسكريات المفيدة .
وأضاف أن الشمسية وواقي الشمس مهمين جدا للوقاية من الحرارة المرتفعة، وشرب المياه بكميات كبيرة خلال أداء الحج ضرورة.
وتابع أن الحجاج عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا والحكم الشوكية قبل الحج ، لأنهما من الأمراض التي تنتقل بالتجمعات ، وكذلك أخذ التطعيم لمن هم فوق الـ 45 سنة.
وتابع أن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن هم الفئة الأولى بأخذ التطعيمات الوقائية وارتداء الكمامة.
د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية: هذه الأطعمة والمشروبات تفيد الحجاج جدا خلال أداء مناسك الحج @DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/UXF2kc44mn
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023
د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية : من باب أولى أن يتناول القائمين على خدمة ضيوف الرحمن للتطعيمات الوقائية وارتداء الكمامة @DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jUAs5yvZW8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023
د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية : الشمسية وواقي الشمس مهم جدا للوقاية من الحرارة المرتفعة، وشرب المياه بكميات كبيرة خلال أداء الحج ضرورة@DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lZ2Bv9TGf3
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023
د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية يتحدث عن أهم الإجراءات الطبية التي يجب على الحجاج اتباعها (قبل بدء الحج) وطريقة التجهيز له طبيا@DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/WZolytBsE8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023
لمنع الإلتهاب والتسلخات بين الفخذين .. والإبطين ..
يتم غسل المنطقة بالماء والصابون ..
وتجفيفها جيدا ( يفضل وضع مناديل ورق لكي تمتص الرطوبة جيدا
بعد ذلك .. يتم دهن المنطقه (( بزيت الزيتون الأصلي )) حتى تكون النتيجة مرضية
بهذه الطريقه البدائيه ..
لن نعاني من الإلتهابات والتسلخات
زيت الزيتون الاصلي يكتب عليه :
(( بكر + عصره اولى + على البارد ))
مضغ حبات من العويدي ( المسمار )
وإبتلاع اللعاب الذي إختلط بها ..
كل ساعتين أو اكثر ..
يجعل منطقة الحلق معقمة قلوية
تقتل الفيروسات التي تمر بها متجهة للدخول لجسم الإنسان
عبر الجهاز التنفسي ,
وهناك وسائل اخرى للحماية
الاوليه .. مثلا :
الغرغرة بالماء الدافي والملح البحري أو الصخري وقليل من الليمون
كل عدة ساعات
هذه امور بدائيه تؤدي إلى نتائج جيده في الحمايه .