كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية د. نزار باهبري عن الأطعمة والمشروبات التي تفيد الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

وقال باهبري أن الفواجه والخضروات من الأطعمة الجيدة المفيدة للقولون والتي تمد الجسم بالسكريات المفيدة .

وأضاف أن الشمسية وواقي الشمس مهمين جدا للوقاية من الحرارة المرتفعة، وشرب المياه بكميات كبيرة خلال أداء الحج ضرورة.

وتابع أن الحجاج عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا والحكم الشوكية قبل الحج ، لأنهما من الأمراض التي تنتقل بالتجمعات ، وكذلك أخذ التطعيم لمن هم فوق الـ 45 سنة.

وتابع أن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن هم الفئة الأولى بأخذ التطعيمات الوقائية وارتداء الكمامة.

د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية: هذه الأطعمة والمشروبات تفيد الحجاج جدا خلال أداء مناسك الحج @DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/UXF2kc44mn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023

د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية : من باب أولى أن يتناول القائمين على خدمة ضيوف الرحمن للتطعيمات الوقائية وارتداء الكمامة @DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jUAs5yvZW8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023

د. نزار باهبري – استشاري الأمراض الباطنية والمعدية : الشمسية وواقي الشمس مهم جدا للوقاية من الحرارة المرتفعة، وشرب المياه بكميات كبيرة خلال أداء الحج ضرورة@DrNezarB#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lZ2Bv9TGf3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2023