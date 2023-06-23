كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية د. نزار باهبري عن الأطعمة والمشروبات التي تفيد الحجاج خلال أداء مناسك الحج.

وقال باهبري أن الفواجه والخضروات من الأطعمة الجيدة المفيدة للقولون والتي تمد الجسم بالسكريات المفيدة .

وأضاف أن الشمسية وواقي الشمس مهمين جدا للوقاية من الحرارة المرتفعة، وشرب المياه بكميات كبيرة خلال أداء الحج ضرورة.

وتابع أن الحجاج عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا والحكم الشوكية قبل الحج ، لأنهما من الأمراض التي تنتقل بالتجمعات ، وكذلك أخذ التطعيم لمن هم فوق الـ 45 سنة.

وتابع أن القائمين على خدمة ضيوف الرحمن هم الفئة الأولى بأخذ التطعيمات الوقائية وارتداء الكمامة.