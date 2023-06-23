أتم نادي الهلال صفقته مع البرتغالي روبين نيفيز لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأصبح نيفيز اللاعب الأكثر قيمة سوقية في دوري روشن حتى الآن، حيث بلغت القيمة السوقية للاعب البرتغالي نحو 40 مليون يورو خلال عام 2023، علماً بأن أقصى قيمة وصل إليها كانت نحو 50 مليون يورو خلال عام 2019.

ويتصدر روبين نيفيز ترتيب أعلى لاعبي دوري المحترفين قيمة سوقية حتى الآن خلال عام 2023، ويأتي بعده مباشرة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، فيما يحتل ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في المركز الثالث بقيمة سوقية تصل إلى 15 مليون يورو، ثم زميلهما الإيفواري جيسلان كونان رابعاً بـ8 ملايين يورو، بالتساوي مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال .