استعرض استشاري الأمراض الباطنية والمعدية طريقة إسعاف الحاج المصاب بضربات الشمس خلال الحج.

وشدد نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، على ضرورة عدم التجمهور حول الشخص المصاب بضربة الشمس، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد ضرورة رفع أقدام الحاج لزيادة ضغط الدم الذي يصل للدماغ لحين وصول الإسعاف وتقديم الإسعافات اللازمة لعلاجه، لافتا إلى أن أعراض ضربات الشمس تشمل الإغماء وينخفض الضغط، كما يؤثر على القلب.