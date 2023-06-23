فشل الصحفي الرياضي أحمد الشمراني في إخفاء معالم الشيب ، في أحدث ظهور له في الأيام العشر من ذي الحجة التي يمتنع فيها من يريد أن يضحي عن الحلق وقص الأظافر.

وظهر الشمراني بلحية طويلة وقد غزاها الشعر الأبيض ، على غير عادته حيث كان يحرص دائما على الظهور بكامل أناقته ومتجدداً .

وفي كل مرة كان يظهر فيها الشمراني على شاشة التلفزيون يثير حيرة متابعيه بشأن عمره الحقيقي حيث كان يظهر شاباً فتياً لكن ظهوره اليوم في قناة إم بي سي وبالتزامن مع قرب عيد الأضحى ، عجز الصحفي الرياضي عن إخفاء شيبه.

وكان الشمراني يتحدث في لقائه عن الآلية المتبعة في اختيار الرئيس التنفيذي للأندية الرياضية بعد خصخصتها.

وقال الشمراني أن من الأشياء التي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط منها أن لا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً ، المؤهل الجامعي ، أن تكون صحيفته بيضاء وليس لديه أي سوابق .

وتابع : ” بالنسبة للاختيار سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة بحكم أنه يملك 75% من أسهم النادي ، كما سيكون الرئيس التنفيذي موظف متفرغ وبراتب وله دوام ” .