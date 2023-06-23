فشل الصحفي الرياضي أحمد الشمراني في إخفاء معالم الشيب ، في أحدث ظهور له في الأيام العشر من ذي الحجة التي يمتنع فيها من يريد أن يضحي عن الحلق وقص الأظافر.
وظهر الشمراني بلحية طويلة وقد غزاها الشعر الأبيض ، على غير عادته حيث كان يحرص دائما على الظهور بكامل أناقته ومتجدداً .
وفي كل مرة كان يظهر فيها الشمراني على شاشة التلفزيون يثير حيرة متابعيه بشأن عمره الحقيقي حيث كان يظهر شاباً فتياً لكن ظهوره اليوم في قناة إم بي سي وبالتزامن مع قرب عيد الأضحى ، عجز الصحفي الرياضي عن إخفاء شيبه.
وكان الشمراني يتحدث في لقائه عن الآلية المتبعة في اختيار الرئيس التنفيذي للأندية الرياضية بعد خصخصتها.
وقال الشمراني أن من الأشياء التي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط منها أن لا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً ، المؤهل الجامعي ، أن تكون صحيفته بيضاء وليس لديه أي سوابق .
وتابع : ” بالنسبة للاختيار سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة بحكم أنه يملك 75% من أسهم النادي ، كما سيكون الرئيس التنفيذي موظف متفرغ وبراتب وله دوام ” .
ما هي الآلية في اختيار الرئيس التنفيذي للأندية الرياضية؟
الصحفي الرياضي أحمد الشمراني يٌجيب..@Ahmed_alshmrani@hazimalghamdi88 #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/FQNTnPa9s3
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 23, 2023
أولا الشيب ليس عيبا فهو من مراحل حياة الإنسان من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ثم وين اللحية الطويلة؟!!كلها عزوز شعر كالبرشوم ثم هل أصبحت اللحية عيب.؟!! حتى اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم لحاهم تعفى فكيف ونحن مسلمون وابناء بيت الله الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واحفاد الصحابة فماذا جرى ويجرى؟؟؟.
شباب والوقت شيبني
وكم واحدن قبل وقته شاب،
وكم واحدن هد مايبني
يبني خطا يحسب إنه صاب.
ياليت يحشم شيباته ويستحي من نفسه اصبح مثل الارقوز مع اعلام الفقر
ومالعيب اذا ظهر الشيب في وجه الرجل هذا رجل لا يهمه المظاهر الكاذبه ومثله كثير اللهم زد وبارك في رجال هذه الامه الذين يحافضون على الدين والسنن النبويه اللهم امين
ليتنب لاكبر ولا اتعب ولا اموت ولايبان الشيب في عارضيه
الان بعمر 30 عام راسه كله شيب
اعتقد عدى الثمانين — ظاهرة غريبة ان يشيب في هذه السن المبكرة
غير الوطن مابقى لي حب،
مابعد الأهلي وأولادي
نعمه غرسها بقلبي الرب
من يوم تاريخ ميلادي.
شباب والوقت شيبني
وكم واحدن فبل وقته شاب،
وكم واحدن هد مايبني
يبني خطا يحسب إنه صاب.