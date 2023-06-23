وثق فيديو نادر ظهور الملك فيصل في الحرم المكي عام ١٣٩٢ هجري برفقة ملك ماليزيا .

وكان ملك ماليزيا في ذلك الوقت يقوم بزيارة المسجد الحرام برفقة الملك فيصل ابن عبد العزيز – رحمه الله- .

وأدى ملك ماليزيا الصلاة في مقام إبراهيم ، وزيارة حجر إسماعيل، والطواف حول الكعبة المشرفة .