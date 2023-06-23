وثق فيديو نادر ظهور الملك فيصل في الحرم المكي عام ١٣٩٢ هجري برفقة ملك ماليزيا .
وكان ملك ماليزيا في ذلك الوقت يقوم بزيارة المسجد الحرام برفقة الملك فيصل ابن عبد العزيز – رحمه الله- .
وأدى ملك ماليزيا الصلاة في مقام إبراهيم ، وزيارة حجر إسماعيل، والطواف حول الكعبة المشرفة .
بعد أن شاهدت المقطع لن أقول ياسلام على بساطة أيام زمان بالنسبة للجانب الأمني ..الذي قرأته وأنا أشاهد المقطع مختلف .. سالفة أن تُترك السيارات العامة تمرق وجهاً لوجه أمام الموكب الملكي حقيقة تعتبر مجازفة أمنية قد تكون وخيمة العواقب .