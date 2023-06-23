فازت فتاة إردنية يوم الإثنين الماضي بلقب ملكة جمال العرب 2023، في الحفل الذي أقيم في إسطنبول بتركيا.

وفازت الأردنية رنيم الكيلاني باللقب متفوقة على 11 فتاة عربية كانت تتنافس معاها، ومن ضمنهم أردنية أخرى.

يذكر أن الكيلاني حصدت سابقًا لقب ملكة السياحة العربية وسفيرة السياحة العربية الدولية.