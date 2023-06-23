فازت فتاة إردنية يوم الإثنين الماضي بلقب ملكة جمال العرب 2023، في الحفل الذي أقيم في إسطنبول بتركيا.
وفازت الأردنية رنيم الكيلاني باللقب متفوقة على 11 فتاة عربية كانت تتنافس معاها، ومن ضمنهم أردنية أخرى.
يذكر أن الكيلاني حصدت سابقًا لقب ملكة السياحة العربية وسفيرة السياحة العربية الدولية.
ملامح الوجه هوَ أساس الجمال 👍 ولذا وجب على المسلمة ستره و تغطيته كي لا يفتتن الرجال بها وكم من امرأة مدربحه و مكسحه و مفحمه تعتبر من أجمل الجميلات لحسن وجهها وكم من ذوات القد الممشوق و الصدر المنتوق والردف اللي كنه عجينة المرقوق تعتبر ذميمة و قبيحة أن بدى وجهها ذميم و قبيح 👎
إذا صار عندنا وعند أغلب العالمين ،أهم مقياس للجمال هو الوجه،أي مايسمى عند البعض المحيا،،
فماهي مقايييس الجمال لديكم غير الوجه والجسم،
إذا قلتم لنا إن من أهم ما أجمعتم عليه هو جمال الوجه،فنقول عليكم مراجعة حساباتكم.
اولا: ظلمتوا الجمال ماهي جميله وفيه اجمل منها
ثانيا: بأي وجه حق ابو شكيب يبوسها
ثالثا : وينها وين الجمال
مبروك
طيب وش نسوي — نخوف فيها اسرائيل يعني — والا نخليها صاروخ ندمر فيه كل القوى النووية في العالم