عبرت زوجة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز، عن حماسها بانضمام زوجها لنادي الهلال.

وقالت زوجته :”معا نحو رحلة جديدة مليئة بالنجاح والفوز”.

يذكر أن الهلال تعاقد مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط الوسط قادما من وولفرهامبتون.