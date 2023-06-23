عبرت زوجة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز، عن حماسها بانضمام زوجها لنادي الهلال.
وقالت زوجته :”معا نحو رحلة جديدة مليئة بالنجاح والفوز”.
يذكر أن الهلال تعاقد مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط الوسط قادما من وولفرهامبتون.
عبرت زوجة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز، عن حماسها بانضمام زوجها لنادي الهلال.
وقالت زوجته :”معا نحو رحلة جديدة مليئة بالنجاح والفوز”.
يذكر أن الهلال تعاقد مع الدولي البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط الوسط قادما من وولفرهامبتون.
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