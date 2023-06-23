وجه الفريق المسؤول عن أمن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، المرافق له في زيارته الرسمية في فرنسا صفعة لدبلوماسيين إسرائيليين اثنين بعد منعهما من دخول فعالية يحضرها سمو الأمير ، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عمّا أسموه “مأزق دبلوماسي” في باريس تعرض له دبلوماسيان إسرائيليان، بعد منعهما من الدخول للفعالية، في إطار عرض ترشيح المملكة لاستضافة مؤتمر “إكسبو 2030″، بحسب ما ذكره مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب موقع “والا” الإسرائيلي.

يذكر أن ولي العهد يجري زيارة إلى فرنسا، حيث حضر قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في العاصمة باريس.