أثارت مشهورة سناب شات بدور البراهيم الجدل عقب ظهورها، بإطلالة جريئة خلال جلسة تصوير.
وكانت بدور البراهيم ترتدي فستانا مكشوفا من الصدر والذراعين بقماش جلد نمر يظهر مفاتن جسمها وأنوثتها ما عرضها للانتقاد.
وحظيت إطلالة بدور بانتشار واسع بين معجب ومنتقد ومهاجم .
جمالها يجنن بدووور 🫶🏻❤️♥️💓💞💕
من تجعل من جسدها سلعة و بضاعة تتاجر به فالويل لها من عقاب و عذاب شديد من الله في حال لم تفيء إلى أمر ربها و تعرض عن ذلك و تتوب إلى الله توبة نصوحة 🤲
تعس عبد الدرهم تعس عبدالدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش
لكل ساقطه لاقط اسأل الله العافية والسلامة لكل مسلمة
لكل ساقطه لاقط اسأل الله العافية والسلامة لكل مسلمة
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الله لا يبلانا ولا يجعلنا من الشامتين
من الذي سيأخذها زوجة له بعد عرضها هذا
ومن الذي يريد ان يعتبرها أم لابنائه وشريكة له
نسأل الله السلامة والعافية
لايوجد رجل يقبل الزواج من متبرجه
حراج واحد حراج اثنين وما بعد الحراج إلا البيع بسرعه إلحق على الرخيص يا ولد
ههههههههههههههه استعراض بعد توقف الخطاب عنها