أثارت مشهورة سناب شات بدور البراهيم الجدل عقب ظهورها، بإطلالة جريئة خلال جلسة تصوير.

وكانت بدور البراهيم ترتدي فستانا مكشوفا من الصدر والذراعين بقماش جلد نمر يظهر مفاتن جسمها وأنوثتها ما عرضها للانتقاد.

وحظيت إطلالة بدور بانتشار واسع بين معجب ومنتقد ومهاجم .