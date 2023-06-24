أصبحت صفقات أندية دوري روشن حديث أبرز القنوات الفضائية العالمية، وذلك بعد تأكيد انتقال عدد من اللاعبين إلى دوري المحترفين بالمملكة.

وخصصت قناة “سكاي سبورت” برنامج للحديث بإسهاب عن استقطابات أندية الدوري السعودي الذي شهد في الميركاتو الصيفي إبرام العديد من الصفقات التي تم تداولها عالميا.

وسلطت هذه القنوات الضوء على روشن، بالتزامن مع انتقال روبن نيفيز واللاعب السنغالي كوليبالي إلى نادي الهلال، وأنباء تعاقد النصر مع لاعب نادي تشيلسي حكيم زياش، وانتقال اللاعب الفرنسي نغولو كانتي للاتحاد وقبله لاعب ريال مدريد السابق كريم بنزيما.