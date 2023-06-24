يسعى نادي النصر للاتفاق مع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق بوتافوجو البرازيلي الأول لكرة القدم، لقيادة الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وأوضحت مصادر أن المدرب البرتغالي أبلغ النصر بقدرته على إنهاء عقده بعد مباراة فريقه أمام ماجالانيس التشيلي، ضمن بطولة كوبا سود أمريكانا في الـ 30 من يونيو الجاري، بحسب الرياضية

وأضافت المصادر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، امتدح مواطنه المدرب كاسترو، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية جيدة، إضافة إلى ضمه جهازًا فنيًّا مساعدًا معه يملكون خبرةً رائعة.