أكدت إدارة نادي أبها عدم ممانعتها بيع المتبقي من عقد لاعب الفريق صالح العمري إلى نادي الاتحاد شريطة الحصول على عرض جيد يعود بالفائدة على النادي، حيث يتبقى في عقد اللاعب موسم واحد.

وأوضحت مصادر أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، لديه الرغبة في الانضمام إلى صفوف الاتحاد واللعب في مونديال العالم للأندية، بنهاية العام الحالي، بحسب الشرق الأوسط .

وقدّم نادي الاتحاد عرضاً أولياً إلى نادي أبها للحصول على خدمات العمري، وقُوبل بالرفض؛ لضعف المردود المادي لنادي أبها، والذي لا يتناسب وقيمة اللاعب الفنية والسوقية إضافة إلى أن مدرب نادي أبها يرغب في بقاء اللاعب.

وأشارت مصادر الى أن نادي الاتحاد سيقدم عرضه الثاني، والذي قد يشمل إعارة أحد اللاعبين، إضافة إلى مبلغ مالي جيد، ويُنتظر أن تُحسم المفاوضات، خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بقبول العرض أم رفضه.