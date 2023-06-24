علق الملحن أحمد البرازيلي على اتهامات زوجته ميرنا طارق له، وذلك بعدما نشرت فيديو تستغيث فيه من زوجها، واتهامه بقيامه بضربها.

وقال أحمد البرازيلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كنت قد قررت الصمت وعدم الرد على ادعاءات كاذبه جمله وتفصيلا صدرت ممن يفترض أنها زوجتي وأم بنتي وذلك سترا لابنتي قبل الجميع فلا ذنب لها فيما تفعل امها.

وتابع: وايمانا مني ان السوشيال ومواقع التواصل ليست مكانا للشكوي ولا لعرض الحياه الشخصيه علي الملأ وما يحدث هو جريمه وعدم حياء إلا أن مايحدث اصبح كثير وطالبني الكثير بالرد والتوضيح.

واستكمل: وردي أني تزوجتها واتقيت الله فيها وعاملتها أفضل معامله وماكنت اظهر بمكان إلا وهي معي

فعلت لها كل شئ بشهاده جميع من يعرفونا كل شئ إلي أن عدت إلي بيتي فلم أجدها أو اجد ابنتي او فلوسي أخذت كل شئ وهربت تليفونها مغلق ..بلوك معمولي من كل شيء لم أصدق نفسي فلم يكن يوجد أي مبرر أو سبب.

وأضاف: وفوجئت باصدقاء يخبروني عن نشرها مقاطع فيديو تتضمن أكاذيب وفضائح كلها كذب وافتراء ولا اتخيل كيف فعلت ذلك باابنتها… لدي كل اثبات علي كذب ماتدعيه لكني لن أنشر اسرارا زوجيه على العلن حرصا علي ابنتي ولان للحقوق مكان تؤخذ فيه.

وتفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من المطربة ميرنا طارق مما تتعرض له تعذيب وضرب من قبل زوجها الملحن أحمد برازيلي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت ميرنا طارق كتبت في منشور عبر موقع فيسبوك: “أنا ميرنا طارق.. جوزي المحلن أحمد البرازيلي بيضربني وبيغتصبني وبيهددني وبيبتذني بحاجات معاه.. كنت ساكتة عشان بنتي وكان حابسني لكن دلوقتي أنا هربانة منه.. انقذوني منه لو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقى هو اللي عمل فيا كدة”