تمارس شريحة كبيرة من اليابانيين تمريناً يدعى “راديو تايزو”، وهو تمرين ياباني شهير كان موجوداً منذ عقود، وهذه الرياضة التي تشمل كيفية تحريك أجسادهم، دون الحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة كل يوم أو الجري في سباقات الماراثون.

وكشفا هيكتور غارسيا وفرانسيسك ميراليس، مؤلفا كتاب “إيكيغاي: السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة” أن غالبية معمري أوكيناوا أخبروهم أنهم يمارسون يومياً هذا التمرين الذي يستغرق 5 دقائق فقط،بحسب ما نشره موقع شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأميركية.

وتمرين “راديو تايزو”، والذي يعني التدريبات الإذاعية، هو تمرين ياباني شهير كان يتم بث الإرشادات للقيام به عبر الإذاعة في عام 1929،ولا يزال حتى اليوم يتم بث التمرين يومياً في الساعة 6:30 صباحاً على واحدة من أقدم محطات الإذاعة اليابانية، وهي تحديدًا NHK Radio 1.