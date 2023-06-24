علق ياسر القحطاني لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق على الانتقادات التي وجهها ثنائي منتخب إنجلترا السابق جاري نيفيل وجيمي كاراجير لصفقات انتقال نجوم أوروبا لدوري المحترفين.

وقال القحطاني “كيف سمحتم لأنفسكم أيها المهرجين بأن تتكلموا عن بلد يبحث عن التطور لرياضته المحلية دون أن يضّر بأحد ودون أن يخالف أي أنظمة؟ ماذا عن صفقات الأمريكان والأووربيون؟ أمثالكم لا يسكت فمه سوى حفنة من المال

كما رد ياسر القحطاني ردًا على انتقادات أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي: “قبل أن تتكلم عن مشروع التطور الرياضي كنت أتمنى أن تطور كرة القدم في بلدك ولا تشغل نفسك في بلد تأهلت لكأس العالم أكثر ب ٦ مرات عن منتخب بلدك

وأضاف “مجموعة من المهرجين يريدون أن توقف عجلة التطور الرياضي السعودي الذّي يقوده أميرنا الملهم محمد بن سلمان”.