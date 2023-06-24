أعلن مؤسس قوات “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين تمرده ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بسبب أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قواته المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.

وشدد الجيش الروسي الإجراءات الأمنيّة في موسكو في أعقاب دعوة قائد مجموعة فاغنر إلى تمرّد مسلّح ضدّ القيادة العسكريّة الروسيّة.

وانتشرت مركبات عسكريّة تسير في المدينة قرب وزارة الدفاع وفي أحد المواقع أمام مجلس الدوما على بُعد عشرات الأمتار من الكرملين.

وقال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا، مهددا بأنه سيدمر كل من يعترض طريقه.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم تام بالوضع الذي يدور حول مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة.