أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بالمرتبة (السابعة) و (الثامنة)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مصمم نظم (المرتبة الثامنة).

2- مطور برامج (المرتبة الثامنة).

3- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة الثامنة).

4- مصمم نظم (المرتبة السابعة).

5- مطور برامج (المرتبة السابعة).

6- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة السابعة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م، من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــا