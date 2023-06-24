أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بالمرتبة (السابعة) و (الثامنة)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مصمم نظم (المرتبة الثامنة).
2- مطور برامج (المرتبة الثامنة).
3- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة الثامنة).
4- مصمم نظم (المرتبة السابعة).
5- مطور برامج (المرتبة السابعة).
6- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة السابعة).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م، من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــا
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