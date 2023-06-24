أعلن المجلس الصحي السعودي عن الضوابط الصحية اللازمة للزواج من طرف أجنبي والتحديثات التي طرأت عليها.

وتضمنت التحديثات 4 ضوابط هي :

1/ لا يتم إجراء فحوصات ما قبل الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً في حال كان أحد طرفيه من الجنسية غير السعودية إلا وفق ما تضمنته الفقرة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية.

2/ أن يتم إصدار تقرير فحص إلكتروني خاص بزواج الطرف السعودي من الأجنبي مزود برمز شريطي (Barcode) من منصة صحة، ويكون هو التقرير الوحيد المعتمد من جميع القطاعات لصحية المعتمدة بوزارة الصحة أو خارجها ولا يقبل غيره.

3/ إلغاء اشتراط إجراء الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي في مراكز فحص محددة، ويمكن إجراؤه في أي من مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاعين الحكومي والخاص حسب التنظيمات المعتمدة.

4/ تمديد مدة صلاحية الفحص الطبي لزواج أحد طرفيه غير سعودي لتصبح سنة واحدة من تاريخ إصداره بدلاً من ستة أشهر.