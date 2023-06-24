ابتكرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وسيلة جديدة لرفع جودة المياه المحلاة والمنقولة وحل مشكلة تكوّن أيون البرومات فيها.

ونجح باحثون من معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية ومنظومة إنتاج الشعيبة في ابتكار طريقة جديدة لحل هذه المشكلة المؤثرة على جودة المياه المنتجة والمنقولة من صناعة التحلية؛ نتيجة تفاعل أيون البروميد الموجود طبيعياً في المياه المنتجة، بواسطة المواد المعقمة مثل مادة هيبوكلوريت الصوديوم.

وتم تطبيق هذه الطريقة المبتكرة على المياه المنتجة والمنقولة من منظومة إنتاج الشعيبة، حيث أظهرت النتائج اختفاءً تاماً لأيون البرومات ونواتج التعقيم الثانوية الأخرى.

ويعمل هذا الابتكار على تخفيض تكاليف استخدام المواد المعقمة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالطرق الأخرى المماثلة، كما يسهم في تثبيط تكون نواتج التعقيم الثانوية الأخرى من نوع الملوثات العضوية.