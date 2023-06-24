تخطط المملكة لتبني بطولة عالمية بإسم السوبر ليج ، لجذب أنظار الكرة العالمية مرة أخرى، ذلك المخطط العالمي الذي جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرتجف

حيث قالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هناك مخطط سعودي جعل “يويفا يرتجف “، وذلك من خلال انشاء بطولة عالمية بإسم “السوبر ليغ” تكون سنوية في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البطولة سيشارك فيها الأندية الأوروبية الكبرى التي لم تنجح في التأهل لدوري أبطال اوروبا.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرتجف من هذه الفكرة.

كما أبانت، أن المملكة اقتحمت المشهد الكروي العالمي بقوة من خلال الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ومحاولة ضم ليونيل ميسي، بالإضافة إلى إعلان نيتها تنظيم كأس العالم 2030.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة الجديدة للمملكة ، ستكون تبني فكرة السوبر ليج، وإطلاق بطولة عالمية بوجود برشلونة ويوفنتوس.

وتعتمد الفكرة على عدم مشاركة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، واحتمالية استبعاد برشلونة من البطولة بسبب قضية نيجريرا.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن المملكة ستدعو مجموعة من الأندية الكبرى التي لم تتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمشاركة في السوبر ليج. مؤكدة أن يويفا يرتجف من احتمالية أن تجذب الفكرة المثيرة للسعودية، انتباه أندية أخرى.