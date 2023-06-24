ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً عقب العصيان العسكري الذي أعلنه قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين.

وأكد الرئيس الروسي أن الرد على أي تمرد سيكون صارماً وحاسماً وقاسياً، كما اعتبر أن تلك التصرفات تشكل طعنة في الظهر، مضيفا أنه تم جر عناصر فاغر إلى تمرد مسلح.

وأضاف أن ما يحدث من قوات فاغنر خيانة داخلية والرد عليها سيكون قاسيا ، مؤكداً أن الجيش الروسي سيدافع عن دولتنا ضد الخيانة ودعا قوات فاغنر إلى التوقف وإيقاف الحرب الداخلية.

وشدد الرئيس الروسي على أن كل من حمل السلاح في مواجهة الجيش خائن. وقال:”ردودنا على هذه التهديدات ستكون صارمة وقاسية على الذين خانوا”

وأكد أن الجيش سيدافع عن الدولة والمواطنين ضد جميع التهديدات بما فيها “الخونة في الداخل”، وفق وصفه، في إشارة إلى بريغوجين.