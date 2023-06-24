كشف مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي وخبير النوم في MattressNextDay، عن أضرار المراوح، مؤكدا إن المراوح الكهربائية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث تسبب حالات تشمل الحساسية المزعجة إلى التهاب العنق.

وقال سيلي أن الشيء ذاته الذي يجعل المراوح الكهربائية فعالة في جعلك تشعر بالبرودة، وهو تدوير الهواء في جميع أنحاء الغرفة، يمكن أن ينذر أيضا بأخبار سيئة عن الحساسية والربو لديك.

ويمكن للجهاز تعميم عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى في كامل الغرفة.

وأضاف: “إذا وجدت أنك تعاني من العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة الحلق وحتى صعوبة التنفس، فتأكد من عدم وجود غبار على شفرات المروحة الكهربائية. وإذا كانت لديك ميزانية جيدة، فإن الأمر يستحق الحصول على مروحة أفضل يمكنها تنقية الهواء عن طريق تقليل جزيئات حبوب اللقاح وعث الغبار في جميع أنحاء الغرفة”.

وتابع” مع ذلك إذا كنت ترغب في استخدام مروحتك، فيجب تنظيف غرفة نومك بانتظام للمساعدة في تخفيف الحساسية.

وأشار إلى أنه يمكن للرياح الزائدة الناتجة عن المروحة الكهربائية أن تجفف أنفك وحلقك، ما يؤدي إلى إنتاج جسمك المزيد من المخاط من أجل البقاء رطبا.

وأوصى سيلي بالامتناع عن توجيه المروحة إلى مناطق العضلات المؤلمة طوال الليل، و”هذا لأن الهواء البارد المركز يمكن أن يجعل عضلاتك متوترة ومتشنجة، ما يسبب المزيد من الألم. وقد تلاحظ تيبس رقبتك منذ استخدام مروحة كهربائية، لذا امتنع عن استخدامها لبضع ليال لترى ما إذا كنت ستلاحظ فرقا.