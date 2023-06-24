أصدرت محكمة الجنايات في مصر قرارا مفاجئا في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكله التي هزت الشارع المصري في فاقوس بمحافظة الشرقية في دلتا مصر.
و ظهرت الأم قاتلة طفلها لأول مرة داخل قاعة المحكمة وهي متماسكة، وتستمتع لقرار المحكمة بشكل طبيعي وسط إجراءات أمنية مشددة ومكثفة.
و أجلت محكمة الجنايات ، محاكمة المتهمة إلى جلسة 17 يوليو، لعرضها على لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، وكذلك فحص هاتفها المحمول بناء على طلب الدفاع عن أسرة والد الطفل الضحية.
وكانت المتهمة قد أقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل منزلها الذي كانت تعيش فيه وصغيرها وحدهما، ثم عملت على تقطيع أجزاء من الجثمان وطهيها لتأكلها.
بون شاسع بين الأم اللبنانية التي أفتدت بنفسها من أجل أنقاذ طفلها من ….. السقوط و بين هذهِ الأم المصريه التي قتلت طفلها و طهته بالقدر …… المضغوط فشتان بين االأم ذات الرحمه و الأم المجرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲😥🤲
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم،
نسأل الله العفو والعافية.
لا حول ولا قوة الا بالله