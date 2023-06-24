أصدرت محكمة الجنايات في مصر قرارا مفاجئا في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكله التي هزت الشارع المصري في فاقوس بمحافظة الشرقية في دلتا مصر.

و ظهرت الأم قاتلة طفلها لأول مرة داخل قاعة المحكمة وهي متماسكة، وتستمتع لقرار المحكمة بشكل طبيعي وسط إجراءات أمنية مشددة ومكثفة.

و أجلت محكمة الجنايات ، محاكمة المتهمة إلى جلسة 17 يوليو، لعرضها على لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة، وكذلك فحص هاتفها المحمول بناء على طلب الدفاع عن أسرة والد الطفل الضحية.

وكانت المتهمة قد أقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل منزلها الذي كانت تعيش فيه وصغيرها وحدهما، ثم عملت على تقطيع أجزاء من الجثمان وطهيها لتأكلها.