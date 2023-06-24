أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي, عن صرف مستحقات الدفعة الـ 6 لمزارعي القمح المحلي.

وأوضحت الهيئة أن المستحقات شملت دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالًا، وذلك لكمية (70,765) طنًا، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالًا، وذلك لكمية (387.276) طنًا، لعدد (1263) مزارعًا.