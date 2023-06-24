توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني درجات الحرارة خلال اجازة حج هذا العام 1444هـ حسب قراءة النماذج العددية للطقس.

وقال الحصيني أن الأجواء متوقع أن تكون من حارة إلى حارة جداً نهاراً على معظم المناطق بما فيها مكة والمشاعر والحرارة المتوقعة تتراوح بين 35 و 47 درجة مئوية.

وأضاف ” تميل للحرار أول الليل ومع تقدم ساعات الليل تنخفض الحرارة لتصبح من تميل للاعتدال إلى لطيفة فجراً، والحرارة المتوقعة تتراوح فجراً بين 24 إلى 33 وخارج المدن خاصة في الاستراحة والمناطق المفتوحة أفضل أجواء ليلاً، تزداد الحرارة احساساً مع ارتفاع نسبة الرطوبة”.

وتابع” المرتفعات الجبلية في الغربية والجنوبية الغربية من المملكة متوقع أجواء من تميل للحرارة إلى معتدلة نهاراً ومن لطيفة إلى باردة ليلاً والحرارة العظمى تتراوح بين 25 إلى 35 درجة مئوية والصغرى من 20 إلى 28 درجة مئوية وتزداد البرودة في حالة الامطار والضباب”.

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