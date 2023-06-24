تعتبر سيارة “بولت” هي أبرز نسخ سيارات شيفرولية والتي تعتمد على قدرات الطاقة الكهربائية المتطورة، والتي تبدأ بسعر 189.400 ريال في السوق المحلية.

وتمتلك شيفروليه بولت محرك كهربائي “فردي”، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 200 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع خاصية الجر الامامي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية سعة 60 كيلو وات.

وتستطيع شيفروليه بولت قطع مدى يقدر بـ 500 كم، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني.

كما تتمتع شيفروليه بولت بحساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مساعد المكابح المانع للانغلاق ABS، ودعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، مع عرض متابعة ضغط الإطارات، وزجاج كهربائي وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة.

وأضافت الشركة المصنعة لـ شيفروليه بولت نظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة كهربائي الأداء قابل للإمالة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، واطلالة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل.