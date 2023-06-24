روت هناء الظفيري مالكة مغسلة ملابس بمكة تحت إدارة نسائية كاملة، تفاصيل افتتاحها للمشروع ونجاحه، معربة عن أمنيتها في افتتاح أكثر من فرع للمغسلة.

وقالت هناء الظفيري: ” كنا عاطلين عن العمل وجاءت فكرة مشروع المغسلة كان فيه استغراب ولكن كان الكل يدعي لنا ويتمنى لنا الخير، وكانوا فخورين جدا بحكم أن امرأة ماسكة مغسلة”.

وأضافت ” في البداية استعنت بعمالة في المغسلة ولكن بعد 3 شهور، لاحظت أن الدخل كان ضعيفًا جدًا ويكاد يكون لا يوجد دخل نهائيًا، فقررت أشرف بنفسي على المغسلة واختلفت الأوضاع داخل المغسلة 180 درجة”

وأشارت إلى أن الإقبال عليهم زاد كما أنهم طوروا من أنفسهم بطباعة دعاية لمغسلتهم ونشرها داخل الفنادق في مكة، الذين أقبلوا عليهم بشكل كبير وغير متوقع فأصبح دخلهم كبير جدا بفضل الطلبيات الكثيرة التي جاءتهم.

وتابعت الظفيري: الحجاج مقبلين علينا بشكل كبير، فسمعتنا اشتهرت عند الكل بحكم نظافة الملابس وطريقة الاستقبال والابتسامة الحلوة”

واستطردت” أتمنى أن نفتح أكثر من فرع لمغسلتنا ، لتوظيف عمالة كبيرة للسعوديات،” مؤكدة أن المرأة لا تعجز على شيء، وتستطيع أن تفعل كل شيء.