أعلنت اليابان وفاة امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في مقاطعة “إيباراكي” إثر إصابتها بفيروس أوز، مما يجعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

وانتقلت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن عانت من أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقا لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة.

وشُخصت حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي ولكن بعد تدهور حالتها، تم إدخالها إلى المستشفى وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.