وثقت صورة لنتيجة اختبارات طالبة كويتية من الزمن الجميل رسوبها في جميع المواد ماعدا مادتي التربية الإسلامية والسلوك.

وأظهرت درجات النتيجة أن الطالبة لم تتجاوز درجة النجاح في كل المواد ماعدا التربية الإسلامية التي حصلت فيها على 66 من 100 فبما تمكنت من الحصول على العلامة الكاملة في مادة السلوك .