وثقت صورة لنتيجة اختبارات طالبة كويتية من الزمن الجميل رسوبها في جميع المواد ماعدا مادتي التربية الإسلامية والسلوك.
وأظهرت درجات النتيجة أن الطالبة لم تتجاوز درجة النجاح في كل المواد ماعدا التربية الإسلامية التي حصلت فيها على 66 من 100 فبما تمكنت من الحصول على العلامة الكاملة في مادة السلوك .
الدين كان اهم شي في الماضي ليس كما نحن الآن. الا من رحم ربي
الديم كان اهم شي في الماضي ليس كما نحن الآن. الا من رحم ربي
الين كان اهم شي في الماضي ليس كما نحن الآن. الا من رحم ربي
يكفي انها في الدين ناجحه يغنيها عن باقي المواد لمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي يتزوج يبحث عن دينها وأخلاقها ثم الباقي بالأخير
الطالبه كانت بصف ثاني ثانوي ١٩٨٨م
ولا تلام اكيد كان شغل البيت كله على راسها ، بنات اول حتى طبخ الولائم الكبيره عليهم ، وتفوقت بمواد الدين لان الدين كان معرفته بديهيا في حياة المسلم
وهو فيه افضل من الدين والادب والاخلاق وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن تلاشت فبه هذه الامور
الله يوفقها يارب