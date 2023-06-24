وصل الحجاج المنومين من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لتأدية المناسك، حيث تم تخصيص طبيب لكل حاج

وكانت إمارة المدينة المنورة قد أعلنت عن تفويج 16 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.

وأشارت الإمارة إلى أنه تم نقل الحجاج عبر 27 سيارة إسعاف، يرافقهم كوادر طبية متخصصة و7 سيارات دعم ومساندة، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 45 ألف حاج، من إجمالي الحجاج الذين وصلوا المدينة والبالغ عدهم نحو 833 ألف حاج.