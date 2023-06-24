تمكنت الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من ضبط

11958 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وأسفرت الحملات المشتركة التي تمت في كافة مناطق المملكة، وذلك للفترة من 26 / 11 / 1444 هـ الموافق 15 / 6 / 2023 م حتى 3 / 12 / 1444هـ الموافق 21 / 6 / 2023م، من ضبط (11958) مخالفًا، منهم (6481) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3427) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2050) مخالفًا لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (403) أشخاص، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (90) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33160) وافداً مخالفًا، منهم (27665) رجلاً، و(5495) امرأة

وأُحيل 24529 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2564) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7005) مخالفين.