حذرت الفتاة التي انتشرت قصتها على TikTok وأذهلت المشاهدين بنتائج إجراء حشو الشفاه المجاني من تصديق تلك العروض .

وظهرت الفتاة بشفاه منتفخة شوهت وجهها ، محذرة في الوقت نفسه، من العروض المجانية عبر الإنترنت والبحث بدلاً من ذلك عن المهنيين الطبيين .

يذكر أن الفتاة جيسيكا بوركو 28 عامًا كانت قد فازت بهدية على Instagram وهي عبارة عن عرض مجاني لحشو الشفاه، واستجابت لها فما كانت النتيجة سوى كارثة شوهت ملامح وجهها.