حذرت الفتاة التي انتشرت قصتها على TikTok وأذهلت المشاهدين بنتائج إجراء حشو الشفاه المجاني من تصديق تلك العروض .
وظهرت الفتاة بشفاه منتفخة شوهت وجهها ، محذرة في الوقت نفسه، من العروض المجانية عبر الإنترنت والبحث بدلاً من ذلك عن المهنيين الطبيين .
يذكر أن الفتاة جيسيكا بوركو 28 عامًا كانت قد فازت بهدية على Instagram وهي عبارة عن عرض مجاني لحشو الشفاه، واستجابت لها فما كانت النتيجة سوى كارثة شوهت ملامح وجهها.
كانت جميلة …. كالكركم
وأصبحت فيلة …. بهالبرطم
😁😂😁
يالطييييييف
يالطيييييييييييييييييييييييييف،
هي من وافقت وجعلت وجهها للآخرين حقل تجارب..