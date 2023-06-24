انتقدت كوريا الشمالية اليوم (السبت) زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين مؤخرا، وحذرت من المزيد من الإجراءات الساحقة والهجومية ضد أي تصعيد عسكري من جانب الولايات المتحدة .

وقال المسؤول الكوري الشمالي كوون يونغ -غون، مدير عام إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: «إذا لم توقف الولايات المتحدة انتهاك سيادتنا وتهديدنا متجاهلة حقوقنا ومصالحنا وتتخذ إجراء واضحا لرفع سياستها المعادية المشينة صوب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإنه لن يكون هناك ضبط نفس من جانبها فيما يتعلق بحقها في الدفاع عن النفس».

وهاجم كوون تصريحات بلينكن خلال زيارته مؤخرا لبكين، والتي مفادها أن الصين في موقع فريد للضغط على بيونغ يانغ للدخول في حوار، واصفا هذه التصريحات بـ«القمامة» وأنها لا تساعد على حل القضية.