قام أحد الحجاج البحرينيين بمخالفة الأنظمة والتعليمات والصراخ بعبارات طائفية داخل المسعى .

وبحسب مصادر بحرينية فإن المدعو جميل الباقري قام بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات مزعجة و صراخ بشعارات طائفية مسيئة.

تجدر الاشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة أكدت أمس خلال المؤتمر الخاص بموسم الحج لهذا العام، أن “أمن الحج خط أحمر” ولن ترضى الوصول إليه، مؤكدة أنها تتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، لا فرق بين مواطنين ووافدين من الخارج، ويحملون على كفوف الراحة “ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج ، فانها له بالمرصاد”.