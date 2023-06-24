قام أحد الحجاج البحرينيين بمخالفة الأنظمة والتعليمات والصراخ بعبارات طائفية داخل المسعى .
وبحسب مصادر بحرينية فإن المدعو جميل الباقري قام بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات مزعجة و صراخ بشعارات طائفية مسيئة.
تجدر الاشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة أكدت أمس خلال المؤتمر الخاص بموسم الحج لهذا العام، أن “أمن الحج خط أحمر” ولن ترضى الوصول إليه، مؤكدة أنها تتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، لا فرق بين مواطنين ووافدين من الخارج، ويحملون على كفوف الراحة “ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج ، فانها له بالمرصاد”.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر ولله الحمد
قبحة الله
هذا الحقير الخسيس جاء من اجل ازعاج الحجيج ولم يأتي للحج لان الحج عنده الى كربلاء يعادل مليون حجة الى مكه وقد تم القبض عليه وان شاء الله ينال عقابه الرادع
لهجته ولكنته غير واضحه هو يدعو ولا ون ون اسلوبه بين الدعاء وبين الون الونه يمكن اتضح لدى المسؤولين ماذا قال
المفروض مايتكلم
عقيدتهم الباطنيه ان حجهم لكربلاء ماهو لبيت الله الحرام وهي نفس عقيدتهم في القرآن الكريم والتي مفادها مشوا حالكم بالقرآن الموجود لحين ظهور القرآن الحقيقي مع مهديهم الغائب
الواضح الوضع محتقن طائفياً من الطرفين
الله يقوي الحكومه على هالأشكال وتكون لهم بالمرصاد
مع الاسف اغلب التعليقات طائفية تسب المذهب
هؤلاء الروافض اعداء الاسلام والمسلمين
يريدون إفساد عباداتهم وتخريب مناسكهم
لامكانة للحج في ديانة الروافض والدليل مراجعهم الخميني والسستاني وغيرهم لم يحجوا بيت الله ولم يدخوا مكه في حياتهم ابدا
يحسبه في الحسينيات اوكار الإرهاب والقتل والحقد والكراهية والطعن والسب واللعن
اغلب التعليقات طائفية
سبب شوشره بطريق همجيه قرف صوته قبحه الله
المشكله الرافضه مستحيل يمشي عدل الا لما تدق خشمه … الله يهديهم بس
هذة الأشكال هي من تحاول زعزعة أمن الحج لكن هيهات ثم هيهات،، رجال الأمن لة بالمرصاد وسوف يضربون بيد من حديد لمثل هذا الامعة وامثالة
حفظ الله بلاد الحرمين من امثال هؤلاء ورجال الدوله ستقبض على كل من يخالف انظمة بلاد التوحيد وستحيله الى الجهات المعنيه ليكون عبرة لغيره حفظ الله بلاد التوحيد واسأل الله ان يديم علينا الامن والامان واسأل الله ان يعين رجال الامن للقيام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة امرهم .
حفظ الله بلاد الحرمين من امثال هؤلاء ورجال الدوله ستقبض على كل من يخالف انظمة بلاد التوحيد وستحيله الى الجهات المعنيه ليكون عبرة لغيره حفظ الله بلاد التوحيد واسأل الله ان يديم علينا الامن والامان واسأل الله ان يعين رجال الامن للقيام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وولاة امرهم .
حسب ماسمعنا من المقطع مجرد دعاء فيه ذكر الله
كل إناء بما فيه ينضح، تعليقات طائفية سلبية بعيدة كل البعد عن الهداية والنصيحة “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن”
صفحة تقول للمتابعين احنا ننقل و نرد على المنقول يعني جو ..
ان شاء الله تم القبض والترحيل وطس حج هناك في قم
اجل الباقري !! بقر الله بطنك 😤🤲😤
دعائك هذا تدعبي به في أضرحة و قبور معمميك المجوس و في حسينياتكم وليس في مسجدي الحرمين الشرفين والتي يدعى بها الله وحده لا شريك له 🤲☝️🤲
دعائك هذا تدعبي به فط أضرحة و قبور معمميك المجوس و في حسينياتكم وليس في مسجدي الحرمين الشرفين والتي يدعى بها الله وحده لا شريك له 🤲☝️🤲