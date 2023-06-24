فتحت أمريكية النار على سائق “أوبر” ظنت أنه يخطط لاختطافها وأخذها إلى المكسيك.

واستقلت السيدة سيارة أوبر التي يقودها الضحية في ولاية كنتاكي، لتنقلها إلى كازينو Speaking Rock لمقابلة صديقها، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.

وأثناء وجودها في السيارة، شاهدت المتهمة لافتات طرق كُتب عليها “خواريز – المكسيك”، فاعتقدت أن السائق يحاول اختطافها، فأطلقت النار عليه من مسدس كان بحوزتها، فاصطدمت السيارة بحواجز الطريق قبل أن تتوقف تماما.