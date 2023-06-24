شهد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عفو ذوي المتوفى أحمد بن عبدالله آل دكين، عن قاتله، خلال مجلس الأمير اليوم بمكتبه بديوان الإمارة.

وتنازلت أسرة القتيل آل دكين عن قاتله لوجه الله واستجابة لشفاعة سموه حيث أثنى الأمير على شهامة المتنازلين وتجاوبهم مع مساعي الخير .

كما كرم الأمير عددًا من المتميزين في محافظة بيشة؛ لمشاركتهم الفاعلة في متابعة المشروعات التنموية، وكذلك إحدى المحاميات لدفاعها عن مواطنة دون مقابل.

وشهدت الجلسة أيضا تكريم مواطنًا بسبب مشاركة منشآته التجارية في عدد من الفعاليات في أبها.